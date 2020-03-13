Клуб Второй лиги подписал футболиста Черноморца

Новости спорта:В первой части сезона футболист выступал за одесский Черноморец.

Винницкая Нива подписала центрального защитника Олега Остапенко. Длительность контракта с футболистом не разглашается.

Остапенко является воспитанником винницкого клуба. В своей карьере защитник поиграл за Ворсклу и Черноморец. В составе моряков Остапенко в первой части сезона провел лишь четыре игры.

Ранее сообщалось, что винницкий клуб может прекратить существование. У команды проблемы с финансированием.

Нива Винница завершила первую часть сезона на 9-м месте в турнирной таблице группы А Второй лиги. От последнего места клуб отделяет четыре очка. Команда возобновит сезон весной игрой против Диназа.