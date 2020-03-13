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Пятница, 13.03.2020
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МЮ намерен сохранить свою звезду

МЮ намерен сохранить свою звезду
14:38 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Игрок пополнил состав Красных дьяволов лишь летом прошлого года.

Манчестер Юнайтед намерен продлить контракт с молодым полузащитником Даниэлем Джеймсом.

22-летний хавбек уверенно закрепился в составе Оле-Гуннара Сульшера и является стержневым игроком МЮ. В свою очередь, руководство Юнайтед намерено сохранить талантливого игрока и предлагают Джеймсу новый контракт до 2025 года с зарплатой в три миллиона евро без учета бонусов.

Футболист национальной сборной Уэльса прошлым летом подписал с Красными дьяволами контракт на 5 лет, став первым приобретением клуба с момента назначения Оле-Гуннара Сульшера главным тренером команды. Ориентировочная сумма трансфера составила в 18 миллионов евро.

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В текущем сезоне на счету полузащитника 37 матчей за Юнайтед во всех турнирах, в которых футболист отметился четырьмя голами.

Напомним, что во вчерашнем первом матче 1/8 финала Лиги Европы манкунианцы разбили австрийский ЛАСК (5:0).

Следующий матч МЮ с Тоттенхэмом, который был запланирован на воскресенье, 15 марта отменен в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

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Футбол, МЮ, Новости футбола, Даниэл Джеймс.
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