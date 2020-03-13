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Пятов оценил шансы Шахтера на выход в четвертьфинал ЛЕ

Пятов оценил шансы Шахтера на выход в четвертьфинал ЛЕ
14:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Вратарь и капитан донецкого футбольного клуба “Шахтер” Андрей Пятов поделился впечатлениями от победы над “Вольфсбургом” (2:1) в первом матче 1/8 финала ЛЕ.

Андрей Пятов, в частности, отметил, что без болельщиков матч выглядел, как товарищеский.

“Футбол - игра для зрителей, поэтому, конечно, их не хватало. Все выглядело так, будто матч товарищеский. Ответственность все равно была большая, но с болельщиками всегда приятнее играть”, - цитирует Пятова пресс-служба ФК “Шахтер”.

Также опытный вратарь “горняков” и сборной Украины оценил шансы команды на выход в следующий раунд.

“Сейчас больше ждем вторника и заседания, на котором будут решать дальнейшую судьбу соревнований. Шансы пока равны. Да, мы выиграли “один тайм”, а теперь надо так же собранно и сконцентрированно сыграть во втором матче”, - сказал он.

Вольфсбург - Шахтер: обзор матча Лиги Европы (Видео)

Как сообщалось, вчера подопечные Луиша Каштру в гостях завершили в свою пользу первый поединок 1/8 финала Лиги Европы УЕФА против немецкого "Вольфсбурга" — 2:1. Голами в команде “горняков” отличились Жуниор Мораес (на 17-й минуте) и Маркос Антонио (73).

Ответный Матч "Шахтер" - "Вольфсбург" должен пройти 19 марта в Харькове. Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы состоится 20 марта.

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