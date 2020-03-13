Автор покера в матче Валенсия - Аталанта признан лучшим игроком недели в ЛЧ

УЕФА по итогам голосования объявил форварда итальянской Аталанты Йосипа Иличича лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов.
В рамках 1/8 финала бергамский клуб переиграл Валенсию на выезде со счетом 3:4, а словенский форвард забил все четыре гола. Он стал первым кто оформил покер на выезде в рамках плей-офф ЛЧ.
Помимо этого, Йосип первый со времен Андрея Шевченко (ноябрь 2005 года), кто забивал четырежды за итальянский клуб.
Игрок недели!
Автор четырех голов в ворота "Валенсии" Йосип Иличич! #ЛигаЧемпионов | @Atalanta_BC pic.twitter.com/DRnNvNWmq4
— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) March 13, 2020
Также заметим, что на эту награду претендовали Марсель Забитцер (РБ Лейпциг), Хуан Бернат (ПСЖ) и Ян Облак (Атлетико Мадрид).