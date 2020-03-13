Автор покера в матче Валенсия - Аталанта признан лучшим игроком недели в ЛЧ

Новости спорта:Словенский футболист Йосип Иличич стал главным героем матча против Валенсии.

УЕФА по итогам голосования объявил форварда итальянской Аталанты Йосипа Иличича лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов.

В рамках 1/8 финала бергамский клуб переиграл Валенсию на выезде со счетом 3:4, а словенский форвард забил все четыре гола. Он стал первым кто оформил покер на выезде в рамках плей-офф ЛЧ.

Помимо этого, Йосип первый со времен Андрея Шевченко (ноябрь 2005 года), кто забивал четырежды за итальянский клуб.

Также заметим, что на эту награду претендовали Марсель Забитцер (РБ Лейпциг), Хуан Бернат (ПСЖ) и Ян Облак (Атлетико Мадрид).