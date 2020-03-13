ПСЖ ушел на карантин

Новости спорта:Футбольный клуб ПСЖ прекращает тренировки и участия в соревнованиях на несколько дней.

Французский Пари Сен-Жермен на официальном сайте объявил, что уходит на карантин. Клуб прекратил тренировочные занятия и выступления своих команд по всем видам спорта.

Спортсмены и персонал до 16 марта будут находиться у себя дома, медслужба сделает все необходимое для диагностирования и предотвращения заражения CoVID-2019.

В воскресенье, 15 марта, функционеры после рекомендаций медицинского департамента примут решение о продлении или остановке карантина.

Напомним, французы планировали до 15 апреля играть матчи без зрителей в рамках Лиги 1, но коронавирус в стране стал набирать обороты и чемпионат решили остановить.