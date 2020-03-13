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ПСЖ ушел на карантин

ПСЖ ушел на карантин
19:32 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК ПСЖ

Новости спорта:Футбольный клуб ПСЖ прекращает тренировки и участия в соревнованиях на несколько дней.

Французский Пари Сен-Жермен на официальном сайте объявил, что уходит на карантин. Клуб прекратил тренировочные занятия и выступления своих команд по всем видам спорта.

Спортсмены и персонал до 16 марта будут находиться у себя дома, медслужба сделает все необходимое для диагностирования и предотвращения заражения CoVID-2019.

В воскресенье, 15 марта, функционеры после рекомендаций медицинского департамента примут решение о продлении или остановке карантина.

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Напомним, французы планировали до 15 апреля играть матчи без зрителей в рамках Лиги 1, но коронавирус в стране стал набирать обороты и чемпионат решили остановить.

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ПСЖ, Футбол, Новости футбола, Коронавирус.
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