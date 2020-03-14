Коронавирус не помешает: Ливерпуль объявят чемпионом, если сезон не будет доигран

Новости спорта:Ливерпуль получит свой титул вне зависимости будет ли возобновлен сезон 2019/2020.

В случае, если сезон в английской Премьер-лиге не будет доигран, скорее всего, Ливерпуль все равно признают чемпионом, сообщает The Telegraph.

По информации источника, немногие выступают против решения отдать трофей "красным". Для Ливерпуля, в случае присуждения титула, это будет первая победа в АПЛ в истории клуба.

Примечательно, что в регламенте Премьер-лиги ничего не сказано на случай, если чемпионат будет досрочно завершен. Кроме того, не исключен вариант, что в следующем сезоне в АПЛ будут играть 22 команды, сообщает The Telegraph.

Напомним, что в пятницу, 13 марта было принято решение приостановить чемпионат Англии как минимум до 4 апреля. Это связано с тем, что некоторые клубы находятся на карантине, а Микель Артета и Каллум Хадсон-Одои заболели коронавирусом (англичанин уже выздоровел).

Для того, чтобы Ливерпулю оформить чемпионский титул, "красным" необходимо лишь две победы. Подопечные Юргена Клоппа опережают Манчестер Сити на 25 очков за девять туров до конца сезона (у "горожан" в запасе 10 матчей). Практически нет шансов, что клуб со второй строчки сможет догнать мерсисайдский коллектив.

Если чемпионат будет возобновлен, то в ближайших турах Ливерпуль сыграет против Манчестер Сити (32 тур) и Астон Виллы (33-й тур).