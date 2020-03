Нападающий Фиорентины заразился коронавирусом

Очередным футболистом с диагностированным коронавирусом COVID-19 стал нападающий Фиорентины Душан Влахович, сообщает официальный сайт "фиалок".

Несмотря на то, что у футболиста не было никаких симптомов заболеваний, тест на коронавирус дал положительный результат. В настоящий момент Влахович находится дома на карантине, а медицинские службы тестируют всех, с кем Душан общался в последнее время.

20-летний серб перешел в Фиорентину из Партизана (27 матчей во всех турнирах, 3 гола) в сезоне-2018/19, и с тех пор провел в составе "фиалок" 34 матча (8 голов).

ACF Fiorentina can confirm that Dusan Vlahovic has tested positive for COVID-19. He is at home and currently does not have any symptoms.

https://t.co/EESWBwVUls pic.twitter.com/KgEOX9FWic

— ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) March 13, 2020