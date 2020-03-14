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Гол Гармаша и красная Морозюка: обзор матча Ризеспор - Анкарагюджю (Видео)

Гол Гармаша и красная Морозюка: обзор матча Ризеспор - Анкарагюджю (Видео)
07:48 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Гол украинца не спас его команду от поражения.

Несмотря на то, что большинство чемпионатов закрылись на трехнедельный карантин, в Турции первенство идет согласно календаря.

В очередном туре чемпионата Турции Анкарагаджю принимал Ризеспор и уже к 22-й минуте вел 2:0. Примечательно, второй гол в ворота Ризеспора забил Жерсон Родригес, принадлежащий Динамо.

В компенсированное арбитром время к первому тайму отличился ещё один игрок, связанный контрактом с киевским клубом. Денис Гармаш ударом головой забил курьезный гол и сократил отставание.

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Во втором тайме команды действовали также активно, но обошлось без забитых голов.

На 90-4 минуте украинец Николай Морозюк заработал вторую желтую, сфолив на Жерсоне. К слову, люксембуржец был одним из лучших на поле во время игры. 

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Все по теме:

Денис Гармаш, Николай Морозюк, Андрей Борячук, Ризеспор, Анкарагюджю.
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