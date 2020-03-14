Наполи планирует усилить атаку игроком сборной Италии

Новости спорта:Белотти сможет перейти в Наполи этим летом.

Наполи хочет подписать нападающего Торино Андре Белотти, передает Football Italia, ссылаясь на La Gazzetta dello Sport.

Адзурри готовы включить в сделку по трансферу Белотти Андреа Петанью, который сейчас выступает за СПАЛ на правах аренды.

Петанью Наполи подписал в январе, но оставил его в СПАЛе до конца сезона. По данным La Gazzetta dello Sport, партенопейцы не рассчитывают на 24-летнего воспитанника Милана.

Белотти выступает в Торино с 2015 года. В нынешнем сезоне 26-летний форвард сборной Италии сыграл в 29 матчах за Гранатовых, забил 15 мячей и отдал две результативные передачи.