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Наполи планирует усилить атаку игроком сборной Италии

Наполи планирует усилить атаку игроком сборной Италии
09:50 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Белотти сможет перейти в Наполи этим летом.

Наполи хочет подписать нападающего Торино Андре Белотти, передает Football Italia, ссылаясь на La Gazzetta dello Sport.

Адзурри готовы включить в сделку по трансферу Белотти Андреа Петанью, который сейчас выступает за СПАЛ на правах аренды.

Петанью Наполи подписал в январе, но оставил его в СПАЛе до конца сезона. По данным La Gazzetta dello Sport, партенопейцы не рассчитывают на 24-летнего воспитанника Милана.

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Белотти выступает в Торино с 2015 года. В нынешнем сезоне 26-летний форвард сборной Италии сыграл в 29 матчах за Гранатовых, забил 15 мячей и отдал две результативные передачи.

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Наполи, Серия А, Новости спорта, Новости футбола, Андреа Беллоти.
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