Барселона договорилась о продлении контракта с лидером команды

Новости спорта:Барселона и Тер Штеген фактически договорились о продлении контракта.

Барселона близка к продлению контракта с вратарем Марком-Андре тер Штегеном.

По информации El Mundo Deportivo, агент немецкого голкипера и спортивный директор блаугранас Эрик Абидаль достигли прогресса в переговорах о новом соглашении.

Барселона намерена продлить контракт с тер Штегеном на 4-5 лет, срок действующего договора рассчитан до июня 2022 года.

По данным издания, в последнее время первый номер каталонцев получал выгодные предложения от Ювентуса, Челси и Баварии. Ранее сообщалось, что немец хочет зарабатывать 15 миллионов евро в год по новому контракту.

В нынешнем сезоне тер Штеген сыграл в 34 матчах за Барселону, пропустив 34 гола и отстояв 11 игр на ноль.