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Бензема: Чувствую себя словно в фильме "Я - Легенда"

Бензема: Чувствую себя словно в фильме "Я - Легенда"
11:33 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Кариму Бензема не нравится пребывание на карантине.

Нападающий «Реала» Карим Бензема обратился к болельщикам. Напомним, французский форвард находится дома на карантине по рекомендации клуба.

«Мне не нравится жить на карантине. Я в своём саду, делать вообще нечего. Ощущение такое, будто я нахожусь в фильме „Я — легенда“», — сказал Бензема в видео, опубликованном на странице в «Инстаграме».

Ранее стало известно, что розыгрыши Примеры и Сегунды в Испании были приостановлены минимум на две недели. Соответствующее решение было принято властями в связи с распространением в стране и во всём мире коронавируса COVID-19.

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Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось около 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч.

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Реал, Примера, Новости спорта, Новости футбола, Карим Бензема.
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