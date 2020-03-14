Ливерпуль признают чемпионом АПЛ, если сезон не доиграют

Новости спорта:Команда Юргена Клоппа опережает идущего вторым в лиге "Манчестер Сити" на 25 очков.

"Ливерпуль" скорее всего получит титул чемпиона АПЛ, даже если сезон не смогут доиграть до конца, сообщает The Telegraph.

В регламенте АПЛ нет пункта, который регулировал бы ситуацию. Однако на заседании, которое провели в пятницу, ни один из руководителей клубов не возражал против варианта признания чемпионами команды Юргена Клоппа, если сезон не удастся завершить. "Ливерпуль" на 25 очков опережает ближайшего соперника "Манчестер Сити", "Красным" осталось набрать 6 очков, чтобы стать недосягаемыми.

Вторая проблема заключается в распределении мест в еврокубки, а также повышении и понижении команд чемпионата. Одно из предложений заключается в том, чтобы две лучшие команды Чемпионшипа вошли в АПЛ, и один сезон АПЛ сыграла с 22 командами. Через год ее покинут 5 клубов, а не три.

По еврокубкам прозвучало предложение оставить в ЛЧ команды, игравшие в ней в этом сезоне, а места в квалификации отдать лучшим командам нынешнего сезона. Так, в ЛЧ остались бы "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси", "Тоттенхэм", а "Лидс" получил бы возможность пробиться через квалификацию. Однако это предложение встретит отпор от "МЮ", "Шеффилда Юнайтед" и "Вулверхэмптона".

Напомним, АПЛ приостановила проведение матчей чемпионата из-за пандемии коронавируса до 4 апреля.