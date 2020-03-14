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Барселона в след за другими топ-клубами объявила о карантине

Барселона в след за другими топ-клубами объявила о карантине
13:37 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Футбольные клубы продолжают уходить на карантин в связи с пандемией коронавируса.

Официальный твиттер Барселоны сообщает, что вся команда и персонал клуба прекращают свою работу, а медицинский штаб потребовал от игроков самоизолироваться на время карантина.

О подобных мерах также сообщили в ПСЖ, заявил, что всем представителям клуба необходимо минимизировать перемещение. Изначально, парижане объявили карантин до 16 марта.

Известно, что полностью свою деятельность прекратили команды из Серии А. К примеру, Милан объявил о том, что к тренировочному процессу коллектив вернется не раньше 23-го марта.

"Не может быть никакой альтернативы": Клопп обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса

Ранее сообщалось, что ФИФА разрешил клубам не отпускать игроков в сборные до окончания эпидемии.

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ФК Барселона, Футбол, Карантин, Новости футбола, Коронавирус.
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