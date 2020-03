Роналдиньо забил 5 мячей в тюремном матче в Парагвае

Бывший форвард сборной Бразилии и обладатель "Золотого мяча-2005" Роналдиньо принял участие в футбольном турнире в парагвайской тюрьме. Его команда в финале выиграла, а экс-футболист "Барселоны" был лучшим на поле.

В решающем матче команда Роналдиньо переиграла соперников со счетом 11:2, а Роналдиньо поучаствовал во всех голах - сам забил пять и еще шесть раз ассистировал партнерам. Победителей ожидал весьма приятный приз - 16-килограммовый копченый поросенок.

Напомним, ранее Роналдиньо арестовали на полгода вместе с братом, за въезд на территорию Парагвая по поддельным документам.

First footage of Ronaldinho playing prison futsal has been released and he absolutely bossed it.

His team won 11-2, with the Brazilian scoring five and assisting six. https://t.co/D45Oz2dwlo

— SPORTbible (@sportbible) March 14, 2020