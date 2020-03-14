Судьба сезона УПЛ решится 17 марта

Новости спорта:Именно в этот день УЕФА проведет видеоконференцию с участием 55 национальных ассоциаций, которые обсудят ситуацию с коронавирусом.

Судьба нынешнего сезона украинской Премьер-лиги решится 17 марта, когда УЕФА проведет видеоконференцию с участием 55 национальных ассоциаций, сообщает телеканал "Футбол".

Главный футбольный орган Европы обсудит план действий в условиях пандемии коронавируса. Во время той же конференции планируют обсудить судьбу Евро-2020, который могут перенести на следующий год.

Сегодня и завтра матчи элитного украинского дивизиона сыграют без зрителей.

Напомним, из-за пандемии коронавируса уже прекращены крупнейшие европейские чемпионаты в Англии, Германии, Италии, Испании, Франции и Нидерландах. УЕФА также отменил матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.