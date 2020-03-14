Без рукопожатий и брани: в УАФ призвали футболистов к порядку

Представители УАФ попросили игроков и тренеров Днепра-1 и Мариуполя избежать нецензурной лексики во время матча 23-го тура чемпионата Украины. Об этом сообщила пресс-служба днепровского клуба.
Из-за карантина игра состоится при пустых трибунах. А без зрителей во время телетрансляции будет хорошо слышно все звуки на футбольном поле.
Кроме того, игроки обойдутся без рукопожатий до и после матча, а лишь коснутся друг друга локтями.
Напомним, что коронавирус остановил футбольные чемпионаты почти по всей Европе. На этих выходных из европейских стран футбол увидеть только в шести, и одна из них - Украина.