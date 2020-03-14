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Руководители клубов Серии А приняли решение касательно сезона 2019/20

Руководители клубов Серии А приняли решение касательно сезона 2019/20
14:52 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Чемпионат Италии по футболу предварительно возобновится в мае, матчи будут проводиться каждые три дня.

Вне зависимости от того, когда возобновится чемпионат Италии, руководители клубов Серии А хотят, чтобы он завершился до 30 июня — сообщает Sport Mediaset.

Причина этого желания понятна: 30 июня — стандартная дата завершения действия контрактов футболистов. И в этом все руководители клубов достигли полного взаимопонимания.

А вот в вопросе карантина мнения разделились, причем между президентами Лацио Клаудио Лотито и Ювентуса Андреа Аньелли возникла словесная перепалка с переходом на личности и взаимными обвинениями.

Барселона в след за другими топ-клубами объявила о карантине

Лотито, которого поддержал владелец Наполи Аурелио Де Лаурентис, считает, что команды, в которых нет зараженных, вполне могут тренироваться, находясь на карантине на базе. Аньелли же считает, что тренировки надо запретить (некоторые ведущие игроки Ювентуса, в том числе и Роналду, разъехались на карантин по своим домам и покинули Турин), при этом хозяин "старой синьоры" обвинил своего оппонента в том, что его не заботит здоровье футболистов, а сам в свою очередь получил намек на то, что боится потерять титул.

После 26-ти туров Лацио, дважды в нынешнем сезоне обыгравший Ювентус, отстает от чемпиона лишь на одно очко и реально претендует на "скудетто".

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Серия А, Футбол, Новости футбола, Коронавирус.
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