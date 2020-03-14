Днепр-1 - Мариуполь: видео онлайн-трансляция матча

Новости спорта:Прямая видео онлайн-трансляция матча 23-го тура УПЛ Днепр-1 - Мариуполь.

В рамках 23-го тура чемпионата Украины в Днепре проходит матч между "Днепром-1" и "Мариуполем".

Смотрите на "Телеграф Спорт" онлайн видео трансляцию матча Днепр-1 - Мариуполь.

Начало - в 17.00. Встреча проходит при пустых трибунах в связи с карантином в Украине.

Видео онлайн-трансляция матча Днепр-1 - Мариуполь:

"Днепр-1" и "Мариуполь" завершили первый этап чемпионата в нижней шестерке. Интересно, что в 22-м туре именно днепряне не пустили мариупольцев в топ-6, обыграв их со счетом 3:0. Тот матч "Мариуполь" завершал ввосьмером.

У обеих команд на данный момент по 25 очков, "Днепр-1" идет седьмым, а "Мариуполь" - восьмым.