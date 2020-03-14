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Днепр-1 - Мариуполь: видео онлайн-трансляция матча

Днепр-1 - Мариуполь: видео онлайн-трансляция матча
16:55 Сегодня Телеграф Фото: ФК Днепр-1

Новости спорта:Прямая видео онлайн-трансляция матча 23-го тура УПЛ Днепр-1 - Мариуполь.

В рамках 23-го тура чемпионата Украины в Днепре проходит матч между "Днепром-1" и "Мариуполем".

 Смотрите на "Телеграф Спорт" онлайн видео трансляцию матча Днепр-1 - Мариуполь.

Начало - в 17.00. Встреча проходит при пустых трибунах в связи с карантином в Украине.

Видео онлайн-трансляция матча Днепр-1 - Мариуполь:

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"Днепр-1" и "Мариуполь" завершили первый этап чемпионата в нижней шестерке. Интересно, что в 22-м туре именно днепряне не пустили мариупольцев в топ-6, обыграв их со счетом 3:0. Тот матч "Мариуполь" завершал ввосьмером.

У обеих команд на данный момент по 25 очков, "Днепр-1" идет седьмым, а "Мариуполь" - восьмым.

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Футбол, Новости футбола, ФК Мариуполь, ФК Днепр-1, Днепр-1 - Мариуполь.
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