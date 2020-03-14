Два нереализованных пенальти за две минуты: Львов и Карпаты умудрились сыграть вничью (Видео)

Новости спорта:Львов и Карпаты начали 23-й тур чемпионата Украины по футболу.

Вничью (1:1) завершился в субботу поединок между львовскими клубами ФК "Львов" и "Карпаты" в 23-м туре чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги.

Оба мяча на стадионе "Украина" забили игроки "Львова". На 27-й минуте - Антон Братков (в свои ворота), а на 50-й Матеус Яковелли (в ворота "Карпат").

На 87-й минуте хавбек "Карпат" Егор Назарина, а на 89-й Никита Татаркова из "Львова" не реализовали пенальти.

Видеообзор матча Львов - Карпаты:

Первый игровой день тура продолжат противостояние "Днепра-1" и "Мариуполя" (начало в 17.00, будет транслировать телеканал "Униан-ТВ"), "Александрии" и ковалевского "Колоса" (17.00, "Футбол 2").

Завершится 23-й тур в воскресенье, 15 марта, поединками луганской "Зари" с донецким "Шахтером" (14.00, "Униан-ТВ"), "Динамо" с черниговской "Десной" (17.00, "2+2"), донецкого "Олимпика" с полтавской "Ворсклой" (19.30, "Футбол 1").

Все матчи проходят без зрителей из-за пандемии коронавируса.

Турнирное положение:

первая шестерка: "Шахтер" - 59 очков (после 22-х игр), "Динамо" - 45 (22), "Заря" - 43 (22), "Десна" - 42 (22), "Александрия" - 37 (22), "Колос" - 26 (22);

вторая шестерка: "Мариуполь" - 25 (22), "Днепр-1" - 25 (22), "Львов" - 21 (23), "Ворскла" - 20 (22), "Олимпик" - 18 (22), "Карпаты" - 14 (23).