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Срна вспомнил свой дебют за Шахтер

Срна вспомнил свой дебют за Шахтер
20:14 Сегодня Телеграф Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Дарио Срна вместе с Шахтером побывал на знаковом для себя стадионе Торпедо в Запорожье.

Донецкий Шахтер прилетел в Запорожье, где в 23-м туре украинской Премьер-лиги встретится с луганской Зарей. В рамках подготовки к предстоящему поединку "горняки" провели тренировку на стадионе Торпедо.

Стоит отметить, что именно на этой арене еще в июле 2003 года за Шахтер дебютировал экс-капитан "оранжево-черных" Дарио Срна, который ныне входит в тренерский штаб Луиша Каштру. Хорватский специалист поделился воспоминаниями от той встречи.

"Мы играли здесь с запорожским Металлургом. Это был июль 2003 года. Шахтер тогда победил 3:0. Даже спустя много лет помню, кто был в составе: Плетикоса, Гай, Пажин, Тимощук, Попов, Рац, Бахарев, Вукич, Левандовски, Воробей и Брандау".

"На 76-й минуте Бернд Шустер выпустил меня на замену, как раз вместо Брандау. Хорошие воспоминания, приятно через столько лет оказаться снова здесь", — рассказал Срна в комментарии пресс-службе Шахтера.

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Напомним, матч Заря Луганск — Шахтер Донецк пройдет 15 марта на Славутич-Арене. Начало поединка запланировано на 14:00 по киевскому времени.

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ФК Шахтер, Запорожье, ФК Заря, Футбол, Дарио Срна, Новости футбола.
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