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УЕФА работает над переносом Евро-2020

УЕФА работает над переносом Евро-2020
21:20 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Из-за коронавируса чемпионат Европы по футболу-2020 может быть пересен.

Представитель руководства Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Эвелина Кристиллин подтвердила информацию, что организация в настоящее время работает над переносом чемпионата Европы — 2020 в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

"Мы работаем над переносом Евро-2020", — передаёт слова Кристиллин итальянский журналист Николо Скира на своей странице в "Твиттере".

Ранее на этой неделе французское издание L’Équipe сообщило, что УЕФА перенесёт чемпионат Европы на 2021 год. Официально об этом будет объявлено 17 марта.

Евро-2020 планировали провести с 12 июня по 12 июля.

УЕФА может внести кардинальные изменения в формат плей-офф ЛЧ и ЛЕ

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5 тысяч человек.

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Сборная Украины, УЕФА, Футбол, Евро-2020, Новости футбола, Коронавирус.
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