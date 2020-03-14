Александрия забила в два раза больше Колоса в матче УПЛ (Видео)

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Суббота, 14.03.2020
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19:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Колос

Новости спорта:Александрия в матче 23-го тура чемпионата Украины по футболу в результативном матче переиграла Колос.

Футболисты "Александрии" победили ковалевский "Колос" в 23-м туре чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги.

Матч на стадионе "Ника" в Александрии завершился со счетом 4:2.

Мячи забили: Дмитрий Гречишкин (45+1 минута), Василий Грицук (54, с пенальти), Кирилл Ковалец (64) и Максим Задерака (90) - в составе хозяев поля; Станислав Сорокин (36) и Владимир Лысенко (80) - у гостей.

Александрия - Колос 4:2

Голы: Гречишкин, 45+1, Грицук, 54 (с пенальти), Ковалец, 64, Задерака, 89 — Сорокин, 35, Лысенко, 80

Лучшие моменты первого тайма:

Полный видеообзор матча будет доступен позднее.

Александрия: Билык — Пашаев, Дубра, Бабогло, Вантух — Гречишкин, Запорожан (Ковалец, 46), Грицук — Лучкевич, Безбородько (Ситало, 83), Мишенко (Задерака, 46)

Колос: Яшков — Ефремов, Максименко, Парамонов, Черноморец — Богданов, Ориховский — Сорокин (Кожушко, 55), Морозко (Ильин, 58), Вильхамссон — Бондаренко (Лысенко, 65)

Два нереализованных пенальти за две минуты: Львов и Карпаты умудрились сыграть вничью (Видео)

Предупреждения: Безбородько, Бабогло — Ориховский, Вильхамссон, Сорокин, Максименко, Ефремов

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