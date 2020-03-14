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Суббота, 14.03.2020
Днепр-1 - Мариуполь: видео онлайн-трансляция матча
Днепр-1 - Мариуполь: видео онлайн-трансляция матча
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VAR и Супряга: Днепр-1 обыграл Мариуполь в УПЛ (Видео)

VAR и Супряга: Днепр-1 обыграл Мариуполь в УПЛ (Видео)
19:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: СК Днепр-1

Новости спорта:Днепр-1 в рамках матча 23-го тура чемпионата Украины по футболу переиграл Мариуполь.

"Днепр-1" обыграл дома "Мариуполь" - 2:0. Отличились Алексей Хобленко, который на 64-й минуте реализовал пенальти, и Владислав Супряга (90).

Днепр-1 - Мариуполь 2:0

Голы: Хобленко, 64 (пен.), Супряга, 89

Полное видео матча:

Эпизод с назначением 11-метрового:

Краткий видеообзор матча:

Днепр-1: Клищук — Адамюк, Лопыренок, Логинов, Полевой — Батагов — Назаренко (Коркишко, 66), Ди Франко, Вакулко, Булеца (Чичиков, 68) — Хобленко (Супряга, 75).

Мариуполь: Гальчук — Муравский, Быков, Дава — Кирюханцев (Кащук, 76), Чех (Тищенко, 68), Федорчук, Горбунов, Топалов — Чурко (Кулаков, 71), Фомин.

Предупреждения: Хобленко — Дава, Кулаков, Быков.

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Завершится 23-й тур в воскресенье, 15 марта, поединками луганской "Зари" с донецким "Шахтером" (начало в 14.00, будет транслировать телеканал "Униан-ТВ"), "Динамо" с черниговской "Десной" (17.00, "2+2"), донецкого "Олимпика" с полтавской "Ворсклой" (19.30, "Футбол 1").

Все матчи проходят без зрителей из-за пандемии коронавируса.

Турнирное положение:

первая шестерка "Шахтер" - 59 очков (после 22-х игр), "Динамо" - 45 (22), "Заря" - 43 (22), "Десна" - 42 (22), "Александрия" - 40 (23), "Колос" - 26 (23);

вторая шестерка "Днепр-1" - 28 (23), "Мариуполь" - 25 (23), "Львов" - 21 (23), "Ворскла" - 20 (22), "Олимпик" - 18 (22), "Карпаты" - 14 (23).

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Футбол, Видео, Новости футбола, ФК Мариуполь, ФК Днепр-1, Днепр-1 - Мариуполь.
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