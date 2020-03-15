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Ливерпуль планирует расстаться с четырьмя футболистами

Ливерпуль планирует расстаться с четырьмя футболистами
13:54 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:В мерсисайдском клубе хотят освободить место для новичков.

Руководство Ливерпуля готово продать четырех футболистов в летнее трансферное окно готово. Об этом сообщает Liverpool Echo.

В список входят защитники Деян Ловрен и Натаниэль Клайн, а также хавбеки Адам Лаллана и Джердан Шакири. По информации источника, спортивный директор Майкл Эдвардс уже обсудил возможные трансферы с главным тренером мерсисайдцев Юргеном Клоппом.

Подобная кадровая чистка позволит немецкому специалисту освободить место для летних новичков. Лаллана и Клайн должны покинуть клуб на правах свободных агента, а за Ловрена и Шакири Ливерпуль планирует выручить 15 и 27 миллионов долларов соответственно.

Ливерпуль признают чемпионом АПЛ, если сезон не доиграют

Напомним, что сейчас Ливерпуль лидирует в чемпионате Англии, набрав 82 очка в 29 поединках.

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ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола.
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