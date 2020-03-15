Руни сравнил футболистов в Англии с морскими свинками

Новости спорта:Уэйн Руни намекнул, что футбольным властям нужно быть решительнее в вопросах безопасности футболистов.

Нападающий Дерби Каунти поделился мнением о решении британских властей приостановить АПЛ и Чемпионшип.

"После экстренного заседания наконец-то приняли правильное решение. До этого я думал, что к футболистам в Англии относятся как к морским свинкам. В других видах спорта уже давно все позакрывалось, а нам нужно было продолжать.

На тренировках мы ждали выступления премьер-министра. Люди переживали. Я знаю, что чувствую. Я бы никогда не простил властям, если бы кто-то из моей семьи заразился из-за меня, потому что мне пришлось играть", - приводит слова Руни Sky Sports.

Напомним, что недавно АПЛ решила приостановить чемпионат до начала апреля. Из-за распространения коронавируса Арсенал, Эвертон и Челси ушли на карантин.