Динамо - Десна: онлайн-трансляция матча (Видео)

Сегодня на НСК "Олимпийский", в рамках 23 тура УПЛ, "Динамо" сыграет с черниговской "Десной".
Этот матч в расширенном формате будет транслировать официальный канал "Динамо" Киев в YouTube.
Из-за карантинных мер в Украине, игра пройдет без зрителей, поэтому присоединяйтесь к прямой трансляции из НСК "Олимпийский":
Вашему вниманию предматчевая студия, экспертный анализ, прямая трансляция, обзор и послематчевые комментарии:
Видео онлайн-трансляция матча от footballhub:
На предматчевом совещании, которое состоялось утром в день игры, было утверждено, в каких комплектах формы проведут матч команды.
Хозяева поля сыграют в домашней белой форме (голкипер в черном), гости выйдут на поле в темно-синей экипировке (голкипер - в салатовом).