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Динамо - Десна: онлайн-трансляция матча (Видео)

Динамо - Десна: онлайн-трансляция матча (Видео)
16:48 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

Новости спорта:Прямая видео онлайн-трансляция поединка 23-го тура чемпионата Украины по футболу Динамо - Десна.

Сегодня на НСК "Олимпийский", в рамках 23 тура УПЛ, "Динамо" сыграет с черниговской "Десной".

Этот матч в расширенном формате будет транслировать официальный канал "Динамо" Киев в YouTube. 

Из-за карантинных мер в Украине, игра пройдет без зрителей, поэтому присоединяйтесь к прямой трансляции из НСК "Олимпийский":

Шахтер бит в Запорожье: Заря сенсационно обыграла Горняков (Видео)

Вашему вниманию предматчевая студия, экспертный анализ, прямая трансляция, обзор и послематчевые комментарии:

Видео онлайн-трансляция матча от footballhub:

На предматчевом совещании, которое состоялось утром в день игры, было утверждено, в каких комплектах формы проведут матч команды.

Хозяева поля сыграют в домашней белой форме (голкипер в черном), гости выйдут на поле в темно-синей экипировке (голкипер - в салатовом).

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Динамо - Десна.
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