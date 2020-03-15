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Атлетико отреагировал на коронавирус в Примере

Атлетико отреагировал на коронавирус в Примере
16:54 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:В Испании появились первые случаи заражения коронавирусом футболистами.

Пресс-служба мадридского Атлетико сообщила о том, что клуб принял решение приостановить тренировки первой команды в связи с распространением коронавируса в Европе.

Тренерский штаб, футболисты и другой персонал "матрасников" будут оставаться дома в течение следующих двух недель, чтобы предотвратить случаи заражения Covid-19.

Для того, чтобы игроки оставались в оптимальных физических кондициях, Атлетико предоставил игрокам индивидуальные рекомендации по тренировкам, питанию и диетам, которых необходимо придерживаться во время карантина.

Помимо этого, мадридский клуб выдал всем своим работникам ряд рекомендаций по предотвращению заражения инфекцией.

Коронавирус добрался до футболиста испанской Примеры

Напомним, ранее защитник Валенсии Эсекьель Гарай признался, что заразился коронавирусом. Позже "летучие мыши" опубликовали заявление, в котором сообщили о положительных тестах на Covid-19 еще у четырех игроков.

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ФК Атлетико М, Футбол, Ла Лига, Примера, Новости футбола, Коронавирус.
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