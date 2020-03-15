"Не хочу отрицать заслугу соперника": Слова Каштру после поражения от Зари

Новости спорта:Наставник Шахтера Луиш Каштру высказался о поражении от Зари в чемпионате Украины.

Заря вернула себе вторую позицию в турнирной таблице благодаря минимальной победе над Шахтером (1:0) в поединке 23-го тура украинской Премьер-лиги. Главный тренер "горняков" Луиш Каштру прокомментировал результат встречи и заявил, что его подопечные пребывали не в лучших кондициях из-за перелетов и недавней игры против Вольфсбурга в Лиге Европы.

"Заря — команда, которую мы очень хорошо знаем и помним из-за сложностей, которые они всегда нам доставляют. Обе победы, которые мы добыли в первой части сезона, были очень сложны. Как здесь в Запорожье, так и в Харькове".

"Мы прекрасно знали, чего нам ждать. У нас была игра в четверг, после которой мы очень устали. И перелет, и в Киев домой не возвращались. Тем не менее, я чувствовал, что команда готова выходить на сегодняшнюю игру, но, возможно, не в лучших кондициях".

"Не хочу сейчас отрицать заслугу Зари. Наш соперник отлично себя показал на протяжении всего поединка. Поздравляю Зарю. А мы продолжим работать дальше, чтобы добиваться новых побед и добираться к нашей главной цели", — заявил наставник "горняков".

Португальский специалист также поделился мнением о том, что матчи чемпионата Украины сейчас должны проходить при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса в Европе.

"Мы никогда не сможем к этому адаптироваться. Душа стадиона – это всегда болельщики. Стадионы без болельщиков – это стадионы без души. Это как будто мы находимся в театре, актёры играют на сцене, но для пустого зала. Лучше прикрыть на время театр, чем переживать такую ситуацию".

"Футбол – это игра эмоций и кажется, что эмоций на стадионе нет без болельщиков. В четверг даже я не прочувствовал эти эмоции, когда победил, а сегодня не почувствовал, когда проиграл. Большинство чемпионатов Европы сделали паузу, и я думаю, что собрание УЕФА уже во вторник даст правильный совет. Нужно принимать все меры, пока не стало слишком поздно", — приводит слова Луиша Каштру пресс-служба Зари.