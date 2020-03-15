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Итальянские клубы могут потерять колоссальные деньги, если чемпионат не доиграют

Итальянские клубы могут потерять колоссальные деньги, если чемпионат не доиграют
18:13 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Итальянские клубы могут потерять около € 700 млн при отмене первенства страны.

Итальянские клубы могут потерять около € 700 млн, если из-за пандемии коронавируса нынешний сезон чемпионата, включая Кубок Италии, не будет доигран, сообщает Football Italia.

По данным источника, € 430 млн будет потеряно из-за невозможности продать телевизионные права, остальную сумму составит упущенная прибыль от реализации билетов в дни матчей и продажи клубной атрибутики.

Из-за пандемии коронавируса все спортивные первенства в Италии приостановлены до 3 апреля. В случае переноса Евро-2020 итальянский чемпионат будет доигран грядущим летом. Если этого не случится, розыгрыш Серии А будет продолжен в мае при значительном уплотнении графика или полностью отменён, и чемпионский трофей не достанется никому.

Ранее сообщалось, что клубы Бундеслиги потеряют почти миллиард евро, если чемпионат не возобновится.

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Серия А, Футбол, Новости футбола, Коронавирус.
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