Десна благодаря ошибке Караваева остановила Динамо (Видео)

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20:18 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Динамо и Десна сыграли между собой в 23-м туре чемпионата Украины по футболу.

Украинская Премьер-лига продолжила спонсировать украинского болельщика футболом выходного дня, даже не смотря на печальную ситуацию с карантином по всей стране, из-за чего трибуны на матчах национального первенства обходятся без зрителей. Не обошла стороной эта печальная участь и главную спортивную арену страны, НСК "Олимпийский", где киевское Динамо принимало черниговскую Десну в рамках первого поединка для этих команд после деления турнирной таблицы на две группы.

Динамо - Десна 1:1

Голы: Русин, 69 - Филиппов, 80

Динамо: Бущан — Кендзера (Караваев, 46), Попов, Шабанов, Миколенко — Кадири, Шепелев — Цыганков, Буяльский, Вербич — Русин.

Десна: Паст — Имереков, Гитченко, Тамм — Огиря — Старенький, Калитвинцев (Картушов, 87), Домбровский, Арвеладзе (Гуцуляк, 66), Конопля — Филиппов.

Предупреждения: Русин — Старенький.

Полное видео матча:

Краткий обзор матча:

В последний момент перед началом отчетной встречи можно было смело перепечатывать афиши к противостоянию. Луганская Заря в главном поединке всех выходных сумела одержать минимальную победу над действующим чемпионом Украины, после чего вновь поднялась на вторую строчку. Таким образом, игра между "бело-синими" и "северянами" вмиг приобрела оттенок битвы между двумя соседними командами по турнирной таблице, будни которых на отчетной неделе были скрашены проведением матчей национального Кубка.

И если Динамо привыкло проводить по несколько матчей за неделю, то Десне этого опыты еще предстоит набраться. Команда Рябоконя дозировано распределяла силы на весь ход поединка, поэтому в начале встречи могла показаться недостаточно активной. Пасту пришлось несколько раз сыграть на пределах возможностей дабы укрепить игру своей команды в обороне.

Шахтер бит в Запорожье: Заря сенсационно обыграла Горняков (Видео)

Попытка в середине первого тайма игроков черниговчан отвести угрозу от своих ворот ознаменовалась всплеском активности Александра Филиппова у чужих владений. Форварду совершенно не удавалось до этого исполнить роль разыгрывающего, но после возвращения на родную позицию он сразу принялся подыскивать подходящий голевой момент. Бущану везло дважды еще в первом тайме, когда Филиппову не хватало уверенности в завершающей фазе атак.

Конец первой и начало второй половин было за подопечными Михайличенко. Звон перекладины после удара Шепелева с близкой дистанции проводил команды на пятнадцатиминутную паузу, а встречал с нее вихрь из атак киевлян. Гол Динамо забило после ошибки Имерекова при попытке головой вынести мяч из штрафной во время подачи с правого фланга. Отскок пришелся точно на Шепелева, который моментально исполнил прострел вдоль вратарской, а Русин завершил стихийно возникшую возможность ударом с близкого расстояния.

Но что-то невразумительное случилось с Динамо после забитого мяча. Михайличенко не сразу понял, что его подопечные начали упускать контроль над ситуацией. Не помог разобраться главному тренеру и гол в ворота хозяев, который был отменен не до конца понятным решением VAR. Старенький затолкал мяч в сетку с близкого расстояния после скидки от Филиппова с левого фланга, но арбитр решил взглянуть на корень эпизода. Под вопросом оказался фол со стороны Попова или же накладка от Тамма. Судя по решению – гол был отменен – Бойко выбрал последний из вышеперечисленных.

И уже в следующем эпизоде Шепелев загнал Караваева на правый фланг неудачной передачей в спину, а Александр не глядя переадресовал эту передачу назад на голкипера. В эту цепочку успешно вклинился Филиппов, поиграл в салки с Бущаном, после чего пробил по пустым воротам. Динамо было деморализовано, Михайличенко не совершал попыток перевернуть игру, Заря осталась довольна.

В следующем туре киевскому Динамо предстоит битва с донецким Шахтером на поле ОСК "Металлист" в Харькове, а черниговская Десна сыграет на "Оболонь-Арене" против Колоса.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Видео, ФК Десна, Новости футбола, Динамо - Десна.
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