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Легионер Олимпика рассказал о конфликте Украины и России

Легионер Олимпика рассказал о конфликте Украины и России
09:56 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Олимпик

Новости спорта:Легионер донецкого Олимпика Максим Тейшейра рассказал о своих выступлениях за донецкий клуб в контексте войны России и Украины в Донбассе.

Полузащитник Олимпика Максим Тейшейра рассказал о своих выступлениях за донецкий клуб в контексте войны России и Украины в Донбассе.

Также француз рассказал, что за два года в Олимпике не было никаких проблем с выплатой зарплаты.

«Когда я сказал маме, что еду играть в Олимпик, то моя младшая сестра сразу загуглила «Донецк». Когда вы ищете информацию про этот город в интернете, то находите, что 70% населения покидают его из-за конфликта с русскими».

«Если бы мне не сказали об этом, я бы даже и не узнал об этой войне. Наш клуб базируется в Киеве, у нас есть тренажерный зал. Условия не лучшие, но все на профессиональном уровне».

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«У нас самые низкие зарплаты среди клубов чемпионата Украины: от 2000 до 5000 евро. Бонусы за победу могут составить от 1000 до 2000 евро. За победу над Шахтером можно получить 5000 евро. За два года в Олимпике не было никаких задержек по зарплате».

За Олимпик Тейшейра выступает с 2018 года. В нынешнем сезоне 23-летний француз сыграл в 22 матчах и забил два мяча.

После 23 туров Олимпик занимает 11-е место в чемпионате Украины, опережая последние Карпаты на пять очков.

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