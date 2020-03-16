Чемпионат Испании могут завершить досрочно

Новости спорта:Президент Ла Лиги допускает, что команды не смогут доиграть сезон.

Сезон в Испании может завершиться досрочно. Об этом сообщил президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Испании остановили на неопределенное время, однако теперь есть угроза не возобновить его.

"Все выходные я общался с главными европейскими институтами и руководителями футбольных клубов Испании. Эта неделя будет очень важной.

Мы имеем дело с ситуацией, когда задумываемся о том, чтобы завершить соревнования. На этой неделе в Европе примут очень важные решения по этому вопросу", - цитирует Тебаса AS.