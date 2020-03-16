Наполи хочет подписать форварда сборной Италии

Новости спорта:Форвард сборной Италии Андреа Белотти летом может пополнить состав Наполи.

Нападающий Торино Андреа Белотти летом может пополнить состав Наполи. Игрок вошел в сферу интересов представителей неаполитанцев.

Руководство Наполи не может договориться о продлении контракта с нападающим Аркадиушем Миликом, в связи с чем ищет потенциальную замену для поляка. Тренер неаполитанцев Дженнаро Гаттузо хотел бы видеть в команде именно Белотти.

Ранее сообщалось, что в качестве замены для Милика, которого летом планируют выставить на трансфер, Наполи рассматривает также нападающего Реала Луку Йовича.

В нынешнем сезоне Андреа Белотти провел 31 матч за Торино во всех турнирах, забив 15 голов и сделав 3 результативные передачи.

Наполи находится на шестом месте турнирной таблицы Серии А, Торино занимает 15 строчку. Чемпионат приостановлен из-за пандемии коронавируса.