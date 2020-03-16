Десна предложила профинансировать приобретение еще одного микроавтобуса для системы VAR

Новости спорта:Черниговская Десна хочет профинансировать покупку фургона с VAR для УПЛ.

Ведущий шоу Великий футбол Александр Денисов рассказал о желании черниговской Десны профинансировать покупку фургона с VAR для УПЛ. По его словам, инициатива также исходит и из других клубов.

"Один из клубов УПЛ предложил профинансировать приобретение еще одного микроавтобуса для системы VAR. Это черниговская Десна, о чем сообщил президент УАФ Андрей Павелко. Я знаю, что есть инициативы профинансировать закупку этих машин, в том числе, и от клубов Первой лиги", — сказал Денисов.

"Речь идет не о том, чтобы просто купить микроавтобус, а оснастить его всем необходимым техническим арсеналом. Стоимость такой машины составляет чуть более 200 тысяч евро. Тем не менее, сами клубы, в лице черниговской Десны, проявили инициативу, и готовы брать одну машину на свой бюджет. Возможно, таким образом VAR на всех матчах тура в УПЛ появится быстрее".

В данный момент в Премьер-лиге действует лишь один микроавтобус с возможностью использования VAR, который обслуживает по два матча в одном туре.

Ранее о желании клуба УПЛ профинансировать фургон с VAR сообщал журналист Игорь Цыганык, но не уточнял от кого именно исходила инициатива.

Система видеоповторов в УПЛ начала работу лишь во второй части нынешнего сезона. Дебютным матчем с VAR стал поединок Динамо и Ворсклы в феврале.

В данный момент УПЛ проходит без зрителей из-за пандемии коронавируса, вскоре чемпионат может быть приостановлен.