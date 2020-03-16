Виктор Скрипник признан лучшим тренером 23-го тура Favbet Лиги

Новости спорта:Виктор Скрипник признан лучшим тренером 23-го тура чемпионата Украины.

Главный тренер Зари Виктор Скрипник признан лучшим тренером 23-го тура чемпионата Украины.

Вчера луганская команда одержала победу над Шахтером благодаря голу Богдана Михайличенко (1:0).

Обыграв Горняков и воспользовавшись ничьей Динамо в матче с Десной (1:1), Заря поднялась на второе место в турнирной таблице. Команда Скрипника сравнялась с киевлянами по очкам, но опережает их за счет преимущества в личных встречах.

В следующем туре Премьер-лиги Заря должна сыграть с Александрией на выезде, хотя неизвестно, состоится ли вообще этот матч в связи с пандемией коронавируса.

Завтра УЕФА может принять решение об отмене ближайших игр в чемпионате Украины. Матчи 23-го тура национального первенства проходили при пустых трибунах.