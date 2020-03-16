Диего Годин, скорее всего, покинет команду Антонио Конте

Новости спорта:Известный уругвайский защитник не прижился в итальянской команде.

Диего Годин долгое время был одним из лучших защитников чемпионата Испании, выступая в составе Атлетико. Прошлым летом он перешел в Интер, где поначалу был основным, но сейчас все чаще начал проигрывать конкуренцию Алессандро Бастони.

Все это привело к тому, что инсайдеры начали сообщать о возможном уходе игрока из команды в ближайшее трансферное окно.

Во всех турнирах 34-летний футболист провел 25 поединков, сумел записать на свой счет 1 результативную передачу.

Помимо Интера и Атлетико, он играл за Вильяреал, Серро Портеньо и Насьонал. В составе сборной Уругвая провел 135 поединков и забил 8 голов.

Diego Godín pode abandonar o Internazionale no final da temporada, avança a imprensa espanhola.

Recentemente, o defesa de 34 anos perdeu o lugar no onze inicial para Bastoni. pic.twitter.com/hTn08vBfKg — Diário de Transferências (@DTransferencias) March 16, 2020

Главным его достижениями в карьере являются две победы в Лиге Европы вместе с Атлетико.

Ранее стало известно, что игрок Барселоны желает попробовать свои силы в Интере.