Новости спорта:Защитник Зари Богдан Михайличенко получил памятную награду.

Защитник Зари Богдан Михайличенко признан лучшим игроком 23-го тура Favbet Лиги.

Михайличенко забил победный мяч во вчерашнем матче с Шахтером (1:0), благодаря чему луганская команда вышла на второе место в чемпионате Украины.

Заря воспользовалась осечкой Динамо в игре с Десной (1:1) и сравнялась с киевлянами по очкам, однако у команды Виктора Скрипника преимущество в личных встречах.

В нынешнем сезоне 22-летний Михайличенко, принадлежащий Динамо и выступающий за Зарю на правах аренды, сыграл 25 матчей и забил два мяча.

В следующем туре украинской Премьер-лиги Заря должна сыграть с Александрией, но завтра УЕФА может принять решение об отмене всех матчей чемпионата Украины из-за пандемии коронавируса COVID-19.