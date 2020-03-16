Бруно Фернандеш в первый же месяц в МЮ начал собирать индивидуальные награды

Новости спорта:Бруно Фернандеш признан лучшим игроком АПЛ в свой первый месяц пребывания в Англии.

Официальный сайт Премьер-лиги сообщил, что Бруну Фернандеш – лучший игрок февраля.

В трех поединках 25-летний футболист забил один гол и отличился двумя результативными передачами.

В борьбе за награду он опередил Маркоса Алонсо ("Челси"), Пьер-Эмерика Обамеянга ("Арсенал"), Доминика Калверта-Льюина ("Эвертон"), Мэтта Доэрти ("Вулверхэмптон") и Ника Поупа ("Бернли").

"Я доволен своим началом, но теперь мне нужно прогрессировать, чтобы стать лучше", — сказал Фернандеш.

Стоит отметить, что португалец пришел в МЮ в конце января. Легендарный Райан Гиггз скептически относился к этому трансферу, правда, как видим, Бруно идеально вписался в игру коллектива.