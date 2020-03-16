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Лукаш Фабиански считает, что власти Великобритании слабо противодействуют коронавирусу

Лукаш Фабиански считает, что власти Великобритании слабо противодействуют коронавирусу
15:31 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Лукаш Фабиански негативно высказался о борьбе с пандемией в Великобритании.

Голкипер лондонского "Вест Хэм Юнайтед" и национальной команды Польши Лукаш Фабиански считает, что власти Великобритании делают недостаточно для борьбы с эпидемией коронавируса.

"Вчера в Англии проводили полумарафоны, в которых бежало много людей. Настроение пренебрежительное, не все полностью осознают угрозу. Я разочарован тем, как правительство справляется с этой проблемой.

Многие игроки разочарованы. Все считают, что к коронавирусу относятся пренебрежительно. У меня сложилось впечатление, что наше здоровье не имеет значения и нас попытаются как можно скорее вернуть на поле", — цитирует вратаря Onet Sport.

АПЛ могут расширить до 22-х команд из-за коронавируса

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 6 тыс. человек.

Сейчас за "Вест Хэм" выступает один из лидеров сборной Украины Андрей Ярмоленко, а Роман Зозуля признался, что также мог когда-то стать "молотобойцем".

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Все по теме:

АПЛ, Новости спорта, Вест Хем, Андрей Ярмоленко, Новости футбола, Коронавирус, Лукаш Фабиански.
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