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Мудрик заинтересовал топ-клубы Серии А Рому и Аталанту (Видео)

Мудрик заинтересовал топ-клубы Серии А Рому и Аталанту (Видео)
18:03 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Молодой талант донецкого Шахтера заинтересовал итальянские клубы.

"Рома" следит за выступлениями полузащитника "Шахтера" Михаила Мудрика, сообщает Сorriere dello Sport.

По информации источника, украинец не приоритетный вариант для римлян, но они держат его в поле зрения.

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека, при котором полузащитник играл в первой команде "Шахтера", сообщил о Мудрике спортивному директору клуба Джанлуке Петраки. Он занимается просмотром игрока вместе со скаутами.

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Также Мудрик интересен "Аталанте". Хавбек впечатлил представителей клуба выступлениями в Юношеской лиге УЕФА, где горняки играли с командой из Бергамо.

Стоит отметить, футболист дебютировал за первую команду ещё в 17-летнем возрасте.

В этом сезоне 19-летний полузащитник не провел ни одного матча за первую команду "Шахтера"

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Шахтер, ФК Аталанта, Новости спорта, Новости футбола, Roma, Михаил Мудрик.
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