Мудрик заинтересовал топ-клубы Серии А Рому и Аталанту (Видео)

"Рома" следит за выступлениями полузащитника "Шахтера" Михаила Мудрика, сообщает Сorriere dello Sport.
По информации источника, украинец не приоритетный вариант для римлян, но они держат его в поле зрения.
Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека, при котором полузащитник играл в первой команде "Шахтера", сообщил о Мудрике спортивному директору клуба Джанлуке Петраки. Он занимается просмотром игрока вместе со скаутами.
Также Мудрик интересен "Аталанте". Хавбек впечатлил представителей клуба выступлениями в Юношеской лиге УЕФА, где горняки играли с командой из Бергамо.
Стоит отметить, футболист дебютировал за первую команду ещё в 17-летнем возрасте.
В этом сезоне 19-летний полузащитник не провел ни одного матча за первую команду "Шахтера"