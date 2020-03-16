В Серии А чемпион определится по плей-офф системе

Новости спорта:Чемпионат Италии, видимо, изменит регламент на этот сезон.

Серия А внедрит плей-офф для определения чемпиона страны.

Отмечается, что таким способом руководство итальянского чемпионата пытается сократить срок проведения оставшихся матчей сезона, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

"Мы рассматривает несколько вариантов для завершения сезона. Мы думаем о проведении плей-офф за чемпионство, еврокубковые места и зону вылета", — заявил президент итальянской федерации футбола Габриэле Гравина.

Пока что в случае успешной борьбы с вирусом сезон планируют возобновить 2 мая и завершить 30 июня, играя по туру примерно каждые 3 дня.

Осталось сыграть 12-13 игр в зависимости от команды.

Клубы Серии А могут потерять около 430 миллионов евро из-за телевизионных прав, а с учетом убытка от продажи билетов и атрибутики сумма возрастет до 700 миллионов.

Во всем мире коронавирусом были заражены почти 170 тысяч человек. В Италии их число достигает 24700 человек, более 1800 — погибли.