Экс-наставник Динамо Александр Хацкевич сравнил украинский и российский футбол

Новости спорта:Экс-наставник Динамо Александр Хацкевич сравнил уровень УПЛ и второй лиги России.

Бывший тренер киевского Динамо Александр Хацкевич, который ныне возглавляет российский Ротор, высказался касательно уровня Футбольной национальной лиги (второй по силе чемпионат в РФ).

"Наверное, нет смысла сравнивать эти лиги, разница достаточно серьезная. Сейчас я могу говорить только по двум играм в ФНЛ. В первой игре мы играли с Нефтехимиком. В Украине таких команд нет, которые сами не играют и другим не дают. Вот Шинник, к примеру, они стараются играть в футбол. Мы тоже стараемся играть в футбол.

Впрочем, сравнивать уровень нашего футбола с такими командами как Динамо, Шахтер, Заря, Александрия, которые участвуют в еврокубках, не совсем уместно. Это совершенно другой уровень. Уровень украинской Премьер-лиги гораздо выше, чем ФНЛ", - рассказал он на пресс-конференции.

Отметим, что во главе с белорусским специалистом Ротор провел два поединка: первый матч завершился ничьей с Нефтехимиком (1:1), а во втором команда одолела ярославский Шинник (1:0). Волгоградская команда находится на первом месте, обгоняя Химки и Чертаново на один пункт.