Защитник Ювентуса Даниеле Ругани поведал о своем состоянии

Новости спорта:Заболевший коронавирусом Даниеле Ругани рассказал, как проводит самоизоляцию.

Защитник туринского Ювентуса и сборной Италии Даниеле Ругани рассказал, как проводит свое время на карантине.

"Со мной все хорошо. Очень хочу, чтобы люди были более осведомлены о проблеме. Надеюсь мой случай будет толчком к этому".

"Что я делаю во время карантина? Пересмотрел почти все на Netflix. Могу порекомендовать "Невидимый гость" - это триллер, который идет недолго, в нем нет особо серьезных моментов.

Знаете, мне настолько скучно, что я готов ждать рекомендаций по фильмам от болельщиков", - сказал Ругани в интервью Football Italia.

Отметим, что на данный момент в Италии зафиксировано почти 25 тысяч больных COVID-19, из которых 1,8 тысяч случаев оказались смертельными.