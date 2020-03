Рияд Марез и Бенжамен Менди потроллили Александра Зинченко (Видео)

Вингер английского Манчестер Сити Рияд Марез и защитник Бенжамен Менди стали участниками клубного развлекательного шоу.

Задачей футболистов было назвать одного из Сити, который бы подходил под названное описание.

"Кто в команде стал бы певцом?", - спросили Мареза. "Зинченко!", - признался алжирец и подтвердил факт видеоклипом.

How they going to do Zinchenko like that! @Mahrez22 and @benmendy23 are up next in the latest edition of Who's Most Likely!

