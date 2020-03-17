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Футболист Хетафе Марк Кукурелья может летом перейти в Наполи

Футболист Хетафе Марк Кукурелья может летом перейти в Наполи
11:25 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Испанский защитник Хетафе может летом перебраться в Наполи.

Наполи интересуется левым защитником Хетафе Марком Кукурельей. Частично контракт игрока принадлежит Барселоне, в составе Синих он выступает в аренде до конца сезона.

Наполи планирует расстаться с левым фулбеком Фаузи Гуламом, и Кукурелья должен заменить его и закрыть всю бровку. Марк прошел через академию Барселоны как левый защитник, но в составе Хетафе чаще играет вингера.

Хетафе выкупил игрока за 6 миллионов евро 15 марта. Барселона сохраняет 40% прав на футболиста.

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Чем так примечателен испанец:

Ранее Кукурельей интересовался Челси. Боссы Хетафе не намерены расставаться с Марком меньше чем за 25 миллионов. В этом случае клуб заработает 15 миллионов.

Марк Кукурелья сыграл 34 матча за Хетафе, забив 1 гол и отдав 5 результативных передач. В составе испанского клуба он вышел в 1/8 финала Лиги Европы, где должен сыграть с Интером.

Наполи занимае 6-е место в Серии А, набрав 39 очков после 26 туров. Сезон в Италии приостановлен из-за коронавируса.

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ФК Наполи, ФК Хетафе, Футбол, Новости футбола, Марк Кукурелья.
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