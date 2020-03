Этот день в истории футбола: Динамо бьет Реал, невероятные голы в АПЛ и рождение дуэта Роналду-Руни

За все время существования футбола 17 марта было много интересного. Пожалуй, выделим действительно не рядовые события.

В сезоне 1998/1999 году киевское "Динамо" гремело на всю Европу. Пара форвардов Сергей Ребров и Андрей Шевченко заставляли защитников мирового уровня оставаться в дураках, а вратарей каждый матч вытаскивать мячи из сетки своих ворот. Киевляне тогда уверенно выиграли группу с лондонским "Арсеналом", французским "Лансом" и греческим "Панатинаикосом".

В четвертьфинале предстояло встретится с обладателем ЛЧ предыдущего сезона мадридским "Реалом". В Испании украинская команда сыграла в результативную ничью 1:1. На гол Шевченко хозяева ответили мячом от Предрага Миятовича.

И вот, 17 марта 1999, встреча состоялась в Киеве. Андрей Шевченко во втором тайме оформил дубль и помог "Динамо" пройти в полуфинал, где в драматическом противостоянии сильнее оказалась "Бавария".

Знаковым оказался этот день и для АПЛ. 13 лет назад "Тоттенхэм" на своем поле принимал "Уотфорд".

Everyone loves a goalkeeper scoring! Enjoy Paul Robinson's goal v our next opponents @WatfordFC from 2007... #COYS pic.twitter.com/NJJWGstHrT

Хозяева одержали победу 3:1, а один из голов забил вратарь Пол Робинсон, поразивший ворота соперников от своей штрафной площади.

В тот же год хороший гол организовали молодые таланты МЮ Криштиану Роналду и Уэйн Руни.

How to find the net from a counter-attack: demonstrated by @WayneRooney and @Cristiano #MUFC #GoalOfTheDay pic.twitter.com/pXE3wcnxjQ

— Manchester United (@ManUtd) March 17, 2020