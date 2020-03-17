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Этот день в истории футбола: Динамо бьет Реал, невероятные голы в АПЛ и рождение дуэта Роналду-Руни

Этот день в истории футбола: Динамо бьет Реал, невероятные голы в АПЛ и рождение дуэта Роналду-Руни
12:46 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Сегодняшний день в истории футбола принес болельщикам ряд необычных моментов.

За все время существования футбола 17 марта было много интересного. Пожалуй, выделим действительно не рядовые события. 

В сезоне 1998/1999 году киевское "Динамо" гремело на всю Европу. Пара форвардов Сергей Ребров и Андрей Шевченко заставляли защитников мирового уровня оставаться в дураках, а вратарей каждый матч вытаскивать мячи из сетки своих ворот. Киевляне тогда уверенно выиграли группу с лондонским "Арсеналом", французским "Лансом" и греческим "Панатинаикосом".

В четвертьфинале предстояло встретится с обладателем ЛЧ предыдущего сезона мадридским "Реалом". В Испании украинская команда сыграла в результативную ничью 1:1. На гол Шевченко хозяева ответили мячом от Предрага Миятовича.

И вот, 17 марта 1999, встреча состоялась в Киеве. Андрей Шевченко во втором тайме оформил дубль и помог "Динамо" пройти в полуфинал, где в драматическом противостоянии сильнее оказалась "Бавария".

Знаковым оказался этот день и для АПЛ. 13 лет назад "Тоттенхэм" на своем поле принимал "Уотфорд". 

Хозяева одержали победу 3:1, а один из голов забил вратарь Пол Робинсон, поразивший ворота соперников от своей штрафной площади.

В тот же год хороший гол организовали молодые таланты МЮ Криштиану Роналду и Уэйн Руни.

Португалец протащил мяч метров 50 и отдал великолепный пас, выведя англичанина сам на сам с вратарем. Уэйн не сплоховал и реализовал момент. Тогда этим легендам было всего по 22 года.

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Не обошлось сегодня и без именинников. Свое 32-летие отмечает вратарь "Саутгэмптона" Фрейзер Форстер.

На его счету шесть поединков за сборную Англии, в которых он пропустил 7 мячей.

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Андрей Шевченко, ФК Динамо (Киев), ФК Тоттенхэм Хотспур, Реал, Лига Чемпионов, АПЛ, Саутгемптон, МЮ, Новости футбола, Уэйн Руни, Предраг Миятович, Уотфорд, Пол Робинсон, Кришитану Роналду, Фрейзер Фостер.
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