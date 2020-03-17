Колос первым из клубов УПЛ ушел на карантин

Новости спорта:Также "Колос" закупил необходимые препараты для больниц в связи с коронавирусом.

Президент "Колоса" Андрей Засуха выступил с заявлением касательно распространения коронавируса. Его слова приводит пресс-служба клуба.

"Сегодня мы, как никогда, должны отнестись с пониманием к мероприятиям, которые принимает власть, по предотвращению распространения коронавируса в нашей стране и выполнять их. Поэтому, с сегодняшнего дня, 17 марта, ФК «Колос» всеми командами (от главной до детских команд академии), приостанавливает тренировочный процесс, как того требует Постановление Правительства Украины.

Мы ответственно относимся к существующей проблеме и делаем все для того, чтобы борьба с пандемией в нашем регионе была максимально эффективной.

В связи с этим футбольный клуб «Колос» закупил для Васильковской, Фастовской и Белоцерковской районных больниц – 10 современных аппаратов для искусственной вентиляции легких, которые кроме традиционных, имеют 8 расширенных режимов работы; обеспечили медицинский персонал больниц всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и приобрели медикаменты для максимально эффективной работы учреждений во время карантина".