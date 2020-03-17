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Ударное начало: сборная Украины по киберфутболу стартовала в отборе на Евро-2020

Ударное начало: сборная Украины по киберфутболу стартовала в отборе на Евро-2020
15:22 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

Новости спорта:В активе команды три победы, ничья и поражение.

Сборная Украины по киберфутболу в дисциплине PES провела первый игровой день в отборочном цикле чемпионата Европы 2020 года.

Наши спортсмены сыграли пять матчей в отборочной группе Н. Участие в них приняли все четыре наших игрока - двое основных (Сергей Sergobibika Марченко, Виталий Budb_proshe Литвинов) и двое резервных (Максим Makson Андрасюк и Игорь Ighor_8 Любчак).

В матчах против сборных Италии, Уэльса, Черногории, Андорры и Фарерских островов наши ребята одержали три победы, один раз сыграли вничью и потерпели одно поражение.

Отбор на eEURO 2020. Группа Н

Украина - Италия - 0:8 (Sergobibika - Nicaldan - 0:4; Makson - Nicaldan - 0:4)

Уэльс - Украина - 0:3 (Ryancam1984 - Makson - 0:2; WalGoch - Sergobibika - 0:1);

Украина - Черногория - 2:2 (Makson - ArtiePG - 2:2; Sergobibika - ArtiePG - 0:0)

Украина - Андорра - 6:2 (Budb_proshe - Wilkshare - 4:1; Makson - Wilkshare - 2:1);

Фарерские острова - Украина - 2:13 (Sorgrot54 - Ighor_8 - 2:8; Viggo84 - Sergobibika - 0:5).

Официально: Евро перенесено на 2021 год

Турнирная таблица:

 

Второй игровой день первого группового этапа - 30 марта.

Напомним, что прямую путевку на чемпионат Европы 2020 года получат победители каждой из 10-ти отборочных групп. Сборные, занявшие вторые места, примут участие во втором этапе отбора, где определятся еще шесть участников eEURO-2020.

Матчи второго этапа отбора состоятся 4-го и 11 мая. Финальный турнир среди 16-ти лучших сборных Европы запланирован на 9-10 июля в Лондоне.

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