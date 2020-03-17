Срна написал тактику, как вести себя на карантине

Легендарный правый защитник Шахтера Дарио Срна после завершения карьеры решил не покидать донецкую команду.
Сейчас он работает помощником главного тренера "горняков" Луиша Каштру.
Официальный твиттер-аккаунт дончан выложил фотографию, на которой хорват написал главные пункты противодействия с коронавирусом.
Несколько советов от Дарио Срны на время карантина:— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 17, 2020
❗ Мойте руки
❗ Оставайтесь дома
❗ Помогайте друг другу
❗ Дисциплина pic.twitter.com/zn4kW8XCXj
Напомним, сегодня первым из клубов УПЛ на карантин ушел Колос.