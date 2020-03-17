Тосун, скорее всего, покинет Эвертон на полноценной основе

Новости спорта:Шенк Тосун станет игроком "Кристал Пэлас"

"Кристал Пэлас" стремится удержать нападающего "Эвертона" Шенка Тосуна в следующем сезоне.

По информации турецкого издания Fotospor, что лондонский клуб заинтересован в постоянном контракте с игроком.

Нападающий мерсисайдцев перешел в состав "орлов" на правах аренды в январе, но был вынужден вернуться в "Эвертон" после травмы крестообразной связки колена.

Тем не менее, "Кристал Пэлас" держит на контроле процесс восстановления футболиста и намерен вернуться к вопросу его приобретения будущим летом в зависимости от его выздоровления.

Как сообщала английская пресса, этим летом "Эвентон" покинет целый ряд игроков, а Тосун, который не входит в планы главного тренера клуба из Ливерпуля Карло Анчелотти, будет выставлен на трансфер.